Állati

"Szűznemzéssel" hozott világra utódokat egy komodói varánusz

"Szűznemzéssel" hozott világra utódokat egy nőstény komódi varánusz a tennessee-i Chattanooga Állatkertben.



A Charlie nevű nőstény sárkánygyík először hozott világra utódokat, három hím kölyköt, amelyek az Onyx, Jasper és Flint nevet kapták - számolt be róla kedden a CNN.com.



A szakemberek szerint a partenogenezis, azaz a szűznemzés rendkívül ritka a gerinceseknél, mindössze 70 fajnál fordul elő, ami a gerincesek 0,1 százalékát jelenti.



A kis varánuszok tavaly augusztusban születtek, de az állatkert csak most, a DNS-tesztek elvégzése után tudta megerősíteni, hogy nem Charlie hím partnere volt az utódok apja.



A komodói varánuszok szűznemzéssel és szexuális úton is képesek a szaporodásra, mivel meglehetősen elszigetelten élnek. Szűznemzés akkor történik, ha a petesejtet nem a hím spermája, hanem egy másik petesejt termékenyíti meg.



Dardenelle Long, az állatkert elnöke elmondta, hogy nagyon izgatottak voltak a fejlemények miatt, különösen, mivel a komodói sárkányok veszélyeztetett fajba tartoznak, és szaporodásuk nagyon fontos a fennmaradásuk szempontjából.