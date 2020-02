Természetvédelem

Kevéssé ismert állatok lehetnek a természetvédelem jövőbeli ikonikus alakjai

Tudósok szerint kevéssé ismert állatokkal, például a pápaszemes medvével vagy a kígyászkeselyűvel is kampányolni kell a jövőben ahhoz, hogy a lehető legtöbb pénz gyűljön össze a kihalás fenyegette fajok védelmére. 2020.02.25 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az adománygyűjtő kampányok arcai jelenleg főleg olyan "cuki" állatok - például a tigrisek vagy az elefántok -, amelyeket kedvelnek a tömegek, a The Nature Conservancy civil természetvédelmi szervezet szerint azonban eközben elhanyagolnak más olyan fajokat, amelyeknek ugyancsak szükségük lenne a védelemre.



Az emblémaállatok szerepeltetése jó módja "a szívek és lelkek megnyerésének". A közelmúlt ausztráliai erdőtüzeiben megsérült koalák szívszorító látványa dollármilliókat segített összegyűjteni, mert "mindenkinek, aki ezeket a képeket látja, megszakad a szíve" - idézte a BBC Jennifer McGowant, az ausztráliai Macquarie Egyetem kutatóját.



A The Nature Conservancy szerint tudományosabban kellene kiválasztani az adományvonzó fajokat, és nem csak azokra az állatokra kellene koncentrálni, amelyek "cukinak" számítanak a nagyközönség szemében. A zöldszervezet ezért több száz emlős-, madár- és hüllőfajt azonosított a természetvédelmi erőfeszítések lehetséges jövőbeni emblémáiként.



A Nature Communications című szaklapban publikált tanulmányban olyan állatok szerepelnek, mint például a vörösfülű cerkóf, az Andok erdeiben élő pápaszemes medve, a takin, egy Ázsiában előforduló kecskeféle, nemének egyetlen tagja, a fossza - egy cibetmacskaféle Madagaszkárról -, a Délkelet-Ázsiában honos orrszarvú madár, a kelet-afrikai szavannákon élő kígyászkeselyű, a mexikói vagy az amerikai sivatagokban előforduló gila, más néven viperagyík. A kutatók szerint ezek is megnyerő állatok, gyakran mégis figyelmen kívül hagyják őket más, ikonikusabb fajok miatt.



Egy kormányközi tudományos testület tavalyi megállapítása szerint egymillió állat- és növényfajt fenyeget a kihalás veszélye. Friss becslések szerint évente legalább 100 milliárd dollárra van szükség az élővilág sokszínűségének megőrzésére vonatkozó globális célok eléréséhez. A kutatók szerint szükség van minden fillérre, ezért egyetlen lehetséges, a közönségre hatást gyakorló fajt sem szabad kihagyni az adománygyűjtésből.