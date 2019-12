Csillagászat

Egyre fényesebb és nagyobb a Naprendszeren át száguldó csillagközi üstökös

Egyre fényesebb és nagyobb a Naprendszeren át száguldó csillagközi üstökös, a Borisov-üstökös. Az égi vándor vasárnap képrögzítőkkel felszerelt, nagyobb amatőr csillagászati távcsövekkel lesz megfigyelhető - hangzott el az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában.



Kiss László csillagász a műsorban elmondta, hogy megfigyelések szerint az üstökös csóvája a 140 ezer kilométert is meghaladja.



Kiss László kiemelte, hogy azért érdekes ez az üstökös, mert a csillagközi térből érkezett, amit a csillagász szerint onnan lehet tudni, hogy "őrületes sebességgel" száguld át a Naprendszeren és nem a Nap körül kering. Az elmúlt hetekben a felvételekből kiderült, hogy az üstökös olyan, mint amilyen üstökösöket a Naprendszerben látunk.



"Ez a test nagyjából háromnegyed részt vízből áll. Ma azt gondoljuk, hogy a Föld felszínére a víz üstökösmagokon keresztül érkezett kicsit több mint négy milliárd évvel ezelőtt, így ha más csillag körül ugyanolyanok az üstökösök, ennek van egy olyan implikációja, hogy talán máshol is lehet egy olyan szép kis életteli vizes bolygó, mint a miénk" - mondta a csillagász.



A Borisov-üstökös vasárnap halad el a Naphoz legközelebb, de még akkor sem lesz a Mars pályájánál közelebb - magyarázta.



Kiss László beszélt arról is, hogy az első csillagközi üstököst két éve fedezték fel.