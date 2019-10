Tudomány

Megépítették a világ legnagyobb, ember szállítására alkalmas merülő járművét

Kína megépítette a világ legnagyobb, ember szállítására alkalmas mélytengeri merülő járművét - olvasható a China Daily kínai pártlapban.



A saját fejlesztés alapján készült kabin egyszerre három embert képes 10 ezer méternél is mélyebbre szállítani.



A Kínai Tudományos Akadémia fémkutatással foglalkozó intézete kutatóinak hétfői nyilatkozata szerint a titánötvözetből készült jármű a legnagyobb beltérrel és szállító kapacitással bír a vetélytársai között.



A gömb formájú kabinnak, amely már túlesett a hidrosztatikusnyomás-teszteken, három megfigyelő ablaka van. Mivel az átmérője kevesebb mint két méter, a legénység tagjai ülve, vagy guggolva utazhatnak csak benne.



Üzemképes állapotában a jármű le tud majd merülni a Csendes-óceánban található Mariana-árokba is, ahol a legénység kutatásokat végezhet.



Kína nem először végezne kutatásokat a Föld legmélyebb pontján: 2012 júniusában a távol-keleti ország első utasszállító merülője kategóriájában világrekordot döntve 7062 méter mélységig ereszkedett az árokban. Kína ezzel az Egyesült Államok, Oroszország, Franciaország és Japán után ötödikként küldött embereket az óceán mélyére, és a tengerfenék 99,8 százalékának feltérképezésére képes.



Becslések szerint az újonnan épített kabin teljes útideje a 10 órát is meghaladhatja - ennyi idő alatt ereszkedik le és jön fel újból a 10 ezer méter alatti mélységből, ami komoly mentális és fizikai tehertételt jelent majd a legénység tagjai számára.