Klímaváltozás

Szakértő: komoly egészségi kockázatot jelenthetnek egyes egzotikus ízeltlábúak

Az utóbbi évtizedekben európai szintű jelenség, így Magyarországon is tapasztalható, hogy olyan csípőszúnyogfajok jelennek meg, amelyek eddig nem tartoztak az itteni faunához. 2019.08.25 02:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Komoly egészségi kockázattal járhat egyes egzotikus ízeltlábúak elterjedése Magyarországon - mondta az MTA Ökológiai Kutatóközpontjának igazgatója szombaton az M1 aktuális csatornán.



Garamszegi László Zsolt közölte: az emberek ma többet utaznak és kereskednek, ezáltal gyakran távoli helyekről is eljutnak Magyarországra különböző ízeltlábúak.



Hozzátette, az utóbbi évtizedekben európai szintű jelenség, így Magyarországon is tapasztalható, hogy olyan csípőszúnyogfajok jelennek meg, amelyek eddig nem tartoztak az itteni faunához. A szúnyogcsípés pedig nemcsak kellemetlen, de betegségeket is terjeszthet.



Nagyon sok ízeltlábú faj egyre inkább elterjed a klímaváltozás, illetve a változó, számukra kedvezőbb éghajlat miatt - magyarázta Garamszegi László Zsolt.