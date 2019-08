Kína az Okos Sárkánnyal állított földkörüli pályára három kereskedelmi műholdat

Kína három kereskedelmi célú műholdat állított szombaton földkörüli pályára legújabb típusú hordozórakétájával - közölte a kínai űrtudományi és -technológiai vállalat (CASC).



Az SD-1 típusú (Okos Sárkány elnevezésű), szilárd üzemanyagú rakéta hossza 19,5 méter, átmérője 1,2 méter, súlya 23 tonna. A három pályára állított űrszonda közül az első távolsági adatokat közvetít, a második megfigyeli az erdőket, a mezőgazdasági területeket, valamint az óceánok felszínét, míg a harmadik távközlési, internetes szolgáltatásokat végez.



Kína tevékenyen fejleszti nemzeti űrprogramját, meteorológiai, távközlési és navigációs műholdakat bocsájt fel, miközben műszaki eljárásokat fejleszt ki a Hold megismerésére.



Idén, január 3-án a Hold Földről sosem látható oldalára küldte a Csang'o-4 űrszondát, fedélzetén holdjáróval, hogy feltárja a Hold sötét oldalát. A Jáde Nyúl 2 a Kármán Tódorról elnevezett Von Karman kráternél végzett vizsgálatokat, hogy kikutassa a felszínközeli struktúrákat és a Holdon található anyagok összetételét.

