Tökéletes bőrlenyomattal fedett dinoszaurusz-lábnyomokra bukkantak

Tökéletes bőrlenyomattal fedett dinoszaurusz-lábnyomokat fedezett fel a dél-koreai Csindzsu városa közelében a helyi egyetem kutatója. Először találtak a világon ilyen leletet.



Paleontológusok általában dinoszaurusz csontok és lábnyomok megtalálásáról adnak hírt, a puha szövetek, mint az izmok vagy a bőr maradványai nagyon ritkák, és általában nem jó állapotban őrződnek meg. Az eddig megtalált dinoszaurusz-lábnyomok mint egy százalékán találtak bőrmaradványokat.



Kim Kjong Szo, a Csindzsu Egyetem Ph.D hallgatója, a páratlan lelet megtalálója koreai, kínai és amerikai kutatókkal írt közös tanulmányban számolt be a felfedezésről a Nature tudományos lapcsoporthoz tartozó Scientific Reports című folyóiratban.



"Ezek a valaha talált első lábnyomok, amelyeken a bőrlenyomat az összes lábnyom teljes felületét fedi" – idézte Martin Lockleyt, a Denveri Egyetem professzorát az Phys.org tudományos-ismeretterjesztő hírportál. A kréta időszakból származó lábnyomok, amelyeket a legkisebb ismert theropoda, a minisauripus hagyta hátra, mintegy két és fél centiméter hosszúak. Egy olyan lelőhelyen bukkantak rájuk, ahol már korábban is találtak minisauripus nyomokat, de most először bőrlenyomattal.



"A lábnyomokat finomszemcsés iszap nagyon vékony rétegében hagyta a dinoszaurusz. Amikor a feketerigó nagyságú dinoszaurusz rálépett erre a ragadós felületre, lába bőrének struktúrája tökéletesen lemásolódott" – magyarázta Lockely.



A dinoszaurusz bőrének struktúrája olyan mint egy jól szőtt szöveté, és nagyon hasonlatos azokhoz a ritka mumifikálódott bőrmaradványokhoz, amelyek Kínában talált tollas madarak lábán láthatóak. A kínai madarak lábának alakja azonban különbözik a koreai dinoszauruszétól.