Régészet

Rejtett erőd maradványaira bukkantak az Alcatraz alatt

A régészek számos épületet és alagutat fedeztek fel az Egyesült Államok egykor legbiztonságosabb börtönének udvara alatt. 2019.03.07 12:35 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az amerikai polgárháború idejéből származó katonai erődítmény maradványait azonosították a San Francisco-öbölben fekvő Alcatraz-sziget híres börtöne alatt.



A régészek számos épületet és alagutat fedeztek fel az Egyesült Államok egykor legbiztonságosabb börtönének udvara alatt, ezzel igazolva azt az elméletet, mely szerint a börtönt már meglévő szerkezetekre építették rá a 20. században. A régészek földradart, lézerszkennert, történelmi térképeket és fotográfiákat felhasználva bukkantak rá a komplexumra.



"Ez jelentősen megváltoztatja a dolgokat. Ezeket az építményeket nem tüntették el a szigetről, hanem ma is itt vannak a lábunk alatt” - mondta Timothy de Smet, a Binghamptoni Egyetem munkatársa.



A kutatók következő célja az, hogy újabb vizsgálatokkal felmérjék, hogy mi rejtőzik még a börtönsziget felszíne alatt.



Az Alcatraz-szigeten 1846-ban építették fel a Csendes-óceán nyugati partjának első világítótornyát. A sziget két évvel később, a mexikói-amerikai háború után Kaliforniával együtt az Egyesült Államokhoz került. Az öböl védelmére a szigeten erődöt emeltek, majd utóbb rájöttek, hogy a terület tökéletes hely egy börtön kialakítására. Az Alcatraz 1907-ben vesztette el hivatalosan is az erőd besorolást, és vált katonai börtönné.



A rabok 1909 és 1911 között építették fel az új börtönt, később pedig olyan hírhedt bűnözők fordultak meg itt, mint Al Capone, George “Machine Gun” Kelly és Roy Gardner.



Az Alcatrazt 1963. március 21-én zárták be a túlságosan magas fenntartási költségek és a börtön állapotának rohamos romlása miatt. A sziget 1972 óta a legismertebb amerikai turisztikai látványosságok közé tartozik, évente több millióan keresik fel.