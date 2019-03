Csillagászat

A titokzatos kilencedik bolygó akár tízszer nagyobb is lehet a Földnél

Újabb részleteket közöltek arról, hogy nézhet ki - ha valóban létezik - a Naprendszer távoli határainál rejtőző égitest. 2019.03.01

A Naprendszer titokzatos kilencedik bolygója ötször-tízszer nagyobb is lehet a Földnél - derült ki egy új kutatásból.



A Physics Reports című szaklap aktuális számában megjelent tanulmány újabb részleteket közöl arról, hogy nézhet ki - ha valóban létezik - a Naprendszer távoli határainál rejtőző égitest.



A kilencedik bolygó akár ötször-tízszer is nagyobb lehet, mint a Föld. Feltételezhetően hosszított elliptikus pályán mozog, melynek két legtávolabbi pontja 400-szorosa a Nap és a Föld távolságának.



A röppálya emellett 15-25 fokban eltérhet a Naprendszer fő pályasíkjától, amelyen a legtöbb bolygó kering - írja a LiveScience.com.



A kilencedik bolygó létének elmélete 2014 óta vált igazán népszerűvé a csillagászok körében, amikor először kezdtek komolyabban foglalkozni a témával. A tudósok a Kuiper-övben lévő objektumok csoportosulásai alapján kezdték gyanítani, hogy létezik a bolygó.



A Kuiper-öv a Naprendszer külső részén lévő törmelékgyűrű. Objektumai úgy csoportosulnak, hogy annak alapján feltételezhető, valami nagy dolog gravitációja vonzza őket.



A The Astronomical Journal című szaklapban nemrég megjelent tanulmányban kutatók úgy becsülték, hogy annak valószínűsége, hogy a kilencedik bolygó nem létezik, mindössze egy az ötszázhoz. Létezését azonban egyelőre nem sikerült kétséget kizáróan bizonyítani.



Az új kutatások alapján ugyanakkor erősen feltételezhető, hogy a kilencedik bolygó lényegesen közelebb van, mint korábban vélték. A csillagászoknak azonban az űrben rengeteg helyet kell még átkutatniuk a megtalálásához.



A tanulmány szerzői kiemelték: fennáll a lehetősége, hogy egyáltalán nincsen kilencedik bolygó, és bármilyen szilárdak is a jelenlegi bizonyítékok, ezt az eshetőséget "komolyan kell venni".



A megfigyelt jelenség egyik legelfogadhatóbb alternatív magyarázata az lehet, hogy az emberiségnek a Kuiper-övről alkotott képe nem teljes és az objektumok azért tűnnek csoportoknak, mert észlelésükben torzulások, hibák történtek.



Hozzátették: az is lehetséges, hogy a halmozódás a Kuiper-öv saját gravitációjának az eredménye, nem pedig egy rejtett bolygó hatása.