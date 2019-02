Programajánló

Ismeretterjesztő film a Föld legmélyebb barlangjáról

Magyar kutatók jártak a Föld legmélyebb barlangjában. A kaukázusi expedícióról készült Inverse Everest című filmet február 10-én vasárnap mutatja be a Duna televízió. 2019.02.07 21:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"A legmélyebb pont, ahová eljutottunk, mínusz 2080 méteren volt, a barlang legmélyebb pontja mínusz 2196 méteren van. Az Inverse Everest expedíció 2016 augusztusában zajlott, akkor ez volt a Föld legmélyebb barlangja, azóta a szomszédos Verjovkin barlangot húsz méterrel mélyebbre mérték" - mondta Adamkó Péter és Ambrus Gergely, az expedíció két barlangkutató tagja az M1 aktuális csatorna csütörtök délelőtti műsorában.



A Krubera-Voronya barlang a Kaukázus nyugati peremvidékén, Grúzia szakadár tartományában, Abháziában van. A világ (egyik) legmélyebb barlangjáról korábban nem készült dokumentumfilm, most vasárnap 13 óra 51 perckor lesz a televíziós bemutató a Dunán.



Ambrus Gergely kitért arra, hogy ebben a mélységben nagyon nedvesek a körülmények, a barlang hőmérséklete folyamatosan 2-3 Celsius fok, a páratartalom 100 százalékos. Adamkó Péter szólt arról, hogy a barlangban 1450 méter mélyen található egy öt-nyolc méter hosszú szakasz, egy szifon, amely teljes egészében víz alatt van, ezen is át kellett jutniuk.



Mint elhangzott, az expedíció a Game Over elnevezésű teremben végződött, annál tovább búvárfelszerelés nélkül már nem lehetett eljutni. Neoprén búvárruhát hordtak az overall alatt, speciális barlangkutató köteleket használtak, ezekkel közlekedtek a függőleges aknákban, a felszerelést vízhatlan transzportzsákokban szállították.



"Összesen kilenc napot, 210 órát töltöttünk egyhuzamban a barlangban. Az expedíciót fél évig szerveztük" - mondta Adamkó Péter.