Itt vannak az első fotók a Hold túloldaláról

A december 8-án útnak indított űrszonda csütörtökön landolt és már továbbította is az első jeleket a Földre.



A Csang'o-4 egy leszálló egységből és egy holdjáróból áll. A szondának több tudományos feladata lesz: segítségével alacsony frekvenciájú rádiócsillagászati megfigyeléseket végeznek majd, vizsgálni fogják a Hold felszínét és felszíni formáit, ásványi összetételét, a neutronsugárzás mértékét és más környezeti viszonyokat.



A kínai programnak magyar vonatkozása is van. A leszállóhely a Hold túlsó oldalán levő Von Kármán-kráter, amely Kármán Tódor magyar származású világhírű gépészmérnök, fizikus, alkalmazott matematikus, a rakétatechnika, hiperszonikus repülés és űrhajózás egyik úttörője emlékét őrzi. Ez a 180 km átmérőjű kráter a holdrajzi déli szélesség 44,8 fokánál és keleti hosszúság 175,9 fokánál található - írja a csillagászat.hu.

#China's Chang'e-4 probe sends back world's first close shot of moon's far side after historic soft landing on uncharted area https://t.co/OckokVjnh8 pic.twitter.com/ReORkkPcq3