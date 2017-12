Állati

Megnyílt a világ első tevekórháza

A múlt héten megnyílt kórház, amelynek személyzetét a világ minden tájáról érkezett állatorvosok alkotják, egyidejűleg húsz teve ápolására alkalmas. 2017.12.15 17:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A nem mindennapi létesítmény mintegy hárommilliárd forintnak megfelelő dollárból valósult meg. Bár első hallásra kissé meghökkentő, hogy a tevéknek kórházat nyitnak, de ezek az állatok fontos részét képezik az Arab-félszigeten fekvő állam örökségének. Ráadásul a helyiek kedvelt szórakozásai közé tartozik a tevefutamok szervezése vagy a tevék szépségversenyének lebonyolítása. Az aukciókon pedig nem ritka, hogy olykor több millió dollárért kel el egy-egy példány.



Mohamed Al Bulosi, a dubai tevekórház igazgatója szerint az intézmény célja részben ennek az örökségnek a megőrzése. A kórházigazgató elmondta még, hogy gondoskodniuk kell a tevékről, ami nem csupán azt jelenti, hogy tenyésztik és nevelik az állatokat, hanem azt is, hogy képesek orvosi ellátást is biztosítani a számukra.



A múlt héten megnyílt kórház, amelynek személyzetét a világ minden tájáról érkezett állatorvosok alkotják, egyidejűleg húsz teve ápolására alkalmas. Az intézményhez egy kisebb versenypálya is tartozik, ahol az állatok erőre kaphatnak a beavatkozásokat követően.



A kórházat a lovak gyógyításánál használt eszközök alapján készített műszerekkel szerelték fel. Egy műtét ára ezer dollárnál, egy röntgen- vagy egy ultrahangos vizsgálat ára száztíz dollárnál kezdődik. A kórház céljai között szerepel az is, hogy hozzájáruljon a tevék gyógyításának fejlődéséhez.