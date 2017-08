Csodálatos természet

A miskolci botanikai csodát látta már?

Az agávé egy, a spárgafélék családjába tartozó sivatagi növény. Amerikában honos Dél-Amerikától Észak-Amerika déli részéig; a legtöbb faj Mexikóban, illetve az USA-ban él. Dísz-, illetve haszonnövénynek valamennyi kontinensre áthozták a trópusi, szubtrópusi és mérsékelt meleg régiókba, ahol aztán több faja is kivadult - olvasható a Wikipédián.



Mexikó őslakói egyes források szerint már 9000 éve termesztették. Ma is használnak olyan recepteket, amelyekről azt állítják, hogy az aztékoktól származnak.



Az agávé lassan növekszik, de a legtöbb faj meglehetősen nagyra: több méter átmérőt érhetnek el. A hőséget, a tűző napot jól viseli; a legtöbb faj néhány fok mínuszt is kibír.



Néhány faj évente virágzik, a legtöbb azonban életében csak egyszer: több éves korában a tőlevélrózsa közepén hatalmas virágzatot fejleszt, majd a magok beérése után a vegetatív test elpusztul. Egyes fajok már 8–10 évesen virágoznak, ám némelyik példány csak 30–40 év után.



Talán épp a fent leírtak miatt lett nagy szenzáció a miskolci Észak-Kelet Flóra virágnagykereskedésben virágzó, hatalmas agávé. A növény még sarjként került oda 40 évvel ezelőtt.

MTI/Vajda János

Az országban egyedülálló növény két hónapja kezdte növesztgetni virágait. Teljes virágzásában egy hete gyönyörködteti az érdeklődőket. Sajnos a csoda már csak néhány napig látható: a virágzás után az anyanövény elpusztul.

MTI/Vajda János

Jó hír viszont, hogy ha siet, a virágnagykereskedés területén élőben is gyönyörködhet benne még néhány napig.