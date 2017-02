Bolygókutatás

Élet fejlődhetett ki a Ceresen

Fotó: NASA

Vízjeget és szerves anyagokat talált a Mars és a Jupiter közötti kisbolygóövezetben keringő Ceres felszínén a Dawn űszonda - jelentette a Popular Science. A tudósok szerint feltételezhető, hogy az égitestnek "belső fűtése" is van; mindez arra utal, hogy kialakulhatott valamilyen primitív létforma a kisbolygón. Fontos azonban megjegyezni, hogy ezen élet nyomait egyelőre még nem fedezte fel a szonda - hangsúlyozta a portál.

A kutatáshoz a 2015 óta a Ceres körül keringő Dawn űrszonda spektrométerét használták fel. Az eszköz az Ernutet-kráter környékét térképezte fel, így fedezte fel a metil- és metiléncsoportba tartozó szerves vegyületek nyomait. Azt egyelőre nem tudják száz százalékos bizonyossággal megmondani, pontosan milyen vegyületeket is találtak, de valószínű, hogy olyan szénhidrogénláncokról van szó, amelyek a kátrányszerű anyagokban is megtalálhatók. A tudósok szerint valószínű, hogy a molekulák a törpebolygó mélyéről kerülhettek a felszínre.

Ez az első alkalom, hogy organikus anyagok nyomára bukkantak a kisbolygóövben. A felfedezés, illetve a 67P Csurjumov-Geraszimenko üstökösön korábban elvégzett kutatások rámutattak: az összetett szerves molekulák és az aminosavak igen gyakoriak a Naprendszer kisebb égitestjein. Szakértők szerint a Földre is egy ilyen objektummal való ütközés során juthattak el a földi élet számára elengedhetetlen vegyületek.

A Ceres atmoszférája igen vékony, felszíni hőmérséklete -93 és -33 közt ingadozik, emiatt elsőre elég zord világnak tűnik. A hatalmas tömegű vízjég alatt azonban egy óriási óceán is lehet, melyet a törpebolygó feltételezett belső hője fűthet.