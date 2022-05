Truckrace

Kamion Eb - Kiss Norbert újra nyert, az összetett élén érkezik a Hungaroringre

Egész hétvégén gyorsak voltak, az eredményekkel pedig elégedettek lehetnek annak ellenére, hogy a negyedik futam az ütközés miatt nem sikerült a legjobban. 2022.05.23 07:26 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megnyerte a gyorsasági kamion Európa-bajnokság idénynyitó misanói versenyhétvégéjének vasárnap kora délután rendezett harmadik futamát az Eb-címvédő Kiss Norbert, a Révész Racing Team versenyzője, aki így az élen áll az összetettben a sorozat második, Hungaroringen sorra kerülő fordulója előtt.



A 37 éves szombathelyi pilóta a szombatihoz hasonlóan a vasárnapi időmérő edzésen is megszerezte az első rajtkockát, majd nagyon magabiztosan, csaknem öt másodperces előnnyel diadalmaskodott a nap első, a hétvége harmadik versenyén. Mögötte a hatszoros Eb-győztes német Jochen Hahn lett a második, a szintén német Sascha Lenz pedig a harmadik.



A negyedik futamon Kissnek a fordított rajtrács szabályának értelmében a nyolcadik pozícióból kellett startolnia, s a viadal elején belekeveredett egy ütközésbe, ami miatt jobb hátsó defekttel teljesítette a 12 körös versenyt, de így is kilencedikként ért célba, s egy utólag kiosztott büntetés miatt végül hivatalosan nyolcadik lett. A futamot Lenz nyerte a háromszoros Európa-bajnok spanyol Antonio Albacete, valamint Hahn előtt.



Kiss szombaton a pole pozícióból rajtolva megnyerte az első futamot, majd a másodikon a nyolcadik helyről startolva harmadik lett.



Az összetettben a címvédő magyar versenyző 51 ponttal áll az élen, második a 45 pontos Hahn, harmadik pedig Lenz 43 ponttal.



Kiss az M1 aktuális csatornának azt mondta, egész hétvégén gyorsak voltak, az eredményekkel pedig elégedettek lehetnek annak ellenére, hogy a negyedik futam az ütközés miatt nem sikerült a legjobban.



"A bajnokság szempontjából minden hétvégén az első és a harmadik verseny a fontosabb, mert azokon osztanak több pontot, és most mindkettőt sikerült megnyernünk, ezért összességében jó hétvégét zártunk" - nyilatkozta Kiss. Hozzátette, a következő, magyarországi fordulón további futamgyőzelmek megszerzése és az összetett pontversenyben kialakult előny növelése lesz a céljuk.



Az Európa-bajnokság a június 11-12-i hétvégén folytatódik a Hungaroringen, a nézők számára ingyenesen látogatható Super Racing Festival keretében.