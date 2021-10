Truckrace

Kamion Eb - Harmadszor lehet Európa-bajnok a hétvégén Kiss Norbert

Harmadik Európa-bajnoki címét nyerheti a gyorsasági kamion Eb hétvégén sorra kerülő, idényzáró olaszországi futamán Kiss Norbert, a Révész Racing versenyzője.



A 2004-ben és 2005-ben is Eb-győztes magyar versenyző az eddigi 19 futamból 10-en győzött, és 228 pontjával magabiztosan áll az összetett pontverseny élén. A második helyezett német Sascha Lenz hátránya 45 pont, a harmadik cseh Adam Lacko pedig már 49 ponttal marad el Kisstől. Az utolsó, misanói hétvégén összesen 60 pont gyűjthető, a Révész Racing közleménye szerint a 36 éves magyar versenyzőnek csupán 16 pontot kell szereznie ahhoz, hogy harmadszor is kontinensbajnok legyen.



"Továbbra sem számolgatunk, de természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy már szombaton sok minden eldőlhet. Szeretnénk ha így lenne, maximálisan koncentrálunk majd, de technikai sportról van szó, ahol bármi megtörténhet. Kiss Norbi remek formában van, jól sikerültek a legutóbbi hétvégék, szeretnénk megkoronázni a szezont egy remek befejezéssel" - idézte a közlemény Kozák Attila csapatvezetőt.



Kiss kijelentette, hogy karnyújtásnyira vannak a végső sikertől, de kiemelte, az utolsó hétvégére is úgy készülnek, mintha az első lenne.



"Történjék bármi, szerintem már így is nagyon büszke lehet a Révész Racing arra, amit ilyen rövid idő alatt elértünk. De nem állunk meg, mindent megteszünk a sikerért, és én is mindent meg fogok tenni a pályán" - jelentette ki a kétszeres Európa-bajnok versenyző.



Misanóban szombaton 12.10 órakor rendezik az első időmérő edzést, majd 14.35 órakor az első, 16.40-kor pedig a második futamra kerül sor. Vasárnap 10.35-kor újabb időmérő következik, aztán a hétvége harmadik versenye 13.05-kor rajtol el, míg a szezont lezáró, negyedik misanói futam 15.10-kor kezdődik.