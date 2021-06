Truckrace

Kamion Eb - Kiss Norbert győzött a hétvége utolsó futamán is a Hungaroringen

A kétszeres Európa-bajnok Kiss Norbert, a Révész Racing pilótája győzött a gyorsasági kamion Eb idénynyitó magyarországi versenyhétvégéjének vasárnapi második futamán a Hungaroringen. 2021.06.13 18:48 MTI

A 36 éves szombathelyi pilóta a nyolcadik helyről startolt, mivel a kora délutáni versenyt megnyerte. A fordított rajtrács szabályának értelmében annak a futamnak az első nyolc helyezettje fordított sorrendben áll fel a starthoz a következő viadalon.



Kiss jól kapta el a gördülő rajtot, az első kanyarban pedig a külső ívet választotta, mellyel előnybe került a kettes kanyar előtt. A magyar versenyző az első kör végén már hatodik volt, kisvártatva pedig negyediknek, majd harmadiknak jött fel. Az ötödik kört úgy fejezték be, hogy az élen Halm száguldott, mögötte Lacko és Kiss haladt, hárman kevesebb mint egy másodpercen belül voltak egymáshoz.



Kiss a hetedik kör végén kihasználta az előtte egymással küzdő riválisok kisebb hibáját, majd a célegyenesben megtámadta Lackót, akit az első féktávon meg is tudott előzni. A következő kör elején a Révész Racing versenyzője ugyanezt a manővert hajtotta végre sikeresen Halmmal szemben, és átvette a vezetést.



A leintésig Kiss magabiztosan épített ki magának néhány másodperces megnyugtató előnyt, és megérdemelten diadalmaskodott hazai közönsége előtt. A második helyen Halm, a harmadikon Lacko végzett.



Kiss Norbert a szombat délelőtti időmérő edzésen is a leggyorsabb volt, ám az első futamon műszaki hiba miatt kiállni kényszerült. A szombatra tervezett második versenyt nem tudták megrendezni, egy balesetben ugyanis megrongálódott a pályát szegélyező gumifal és szalagkorlát, amelynek a helyreállítása sok időt vett igénybe.



"Ez egy jó hétvége volt, és most is látszott, hogy erősek vagyunk a Hungaroringen, de szerintem máshol is azok leszünk" - nyilatkozta az MTI-nek Kiss, aki szerint a német Sascha Lenz lesz a legnagyobb ellenfele a bajnoki címért folyó küzdelemben, a többi versenypályán pedig a magyar versenyző arra számít, hogy ők ketten nagy küzdelmet vívnak majd egymással.



"Ha azt nézzük, hogy a Révész Racing egy új csapat, és a tavalyi, csonka idény miatt ez mindössze a harmadik közös versenyhétvégénk volt, akkor azt hiszem, kijelenthetjük, hogy jól állunk" - mondta Kiss, és hozzátette: az Eb-cím megnyerése szempontjából kulcsfontosságú, hogy ne hibázzon, és hogy a műszaki, technikai problémák elkerüljék a csapatot.



A Hungaroring tájékoztatása szerint a kamion Eb idénynyitó hétvégéjének két napján összesen 10 ezer néző látogatott ki a mogyoródi létesítménybe.



Az Európa-bajnokság július közepén folytatódik a Nürburgringen.

Eredmény:



kamion Eb, 1. forduló, Hungaroring, 4. futam (11 kör, a dobogósok):

1. KISS NORBERT (MAN) 26:11.4 perc

2. Stephanie Halm (Iveco) 3.044 másodperc hátrány

3. Adam Lacko (cseh, Freightliner) 3.300 mp h.



korábban:



3. futam

1. KISS 25:38.6 perc

2. Sascha Lenz (német, MAN) 8.097 másodperc hátrány

3. Lacko 12.830 mp h.



szombaton:

1. Lenz 25:50.5 perc

2. Jochen Hahn (német, Iveco) 9.917 másodperc hátrány

3. Lacko 10.783 mp h.



A szombati második futamot biztonsági okokból nem rendezték meg.