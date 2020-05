Truckrace

Kamion Eb - Kiss Norbert szerint harcban lesznek az első helyért

A kétszeres összetett győztes Kiss Norbert szerint új csapatával, a Révész Truck Racing Teammel is versenyben lesz majd az első helyért a kamion Európa-bajnokságon. 2020.05.28 06:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 35 éves magyar pilóta szerdán az M1 aktuális csatornának arról beszélt, hogy a kamion már készen áll az idényre, egy új, "versenyképes csomaggal" indulnak harcba, ráadásul gyári MAN versenymotorral, amivel a legjobbakkal is felveszik majd a versenyt, és a végelszámolásnál ott lehetnek az élmezőnyben.



Kiss Norbert megjegyezte, korábban úgy tűnt, kicsit kapkodós lesz a felkészülés, azonban a koronavírus-járvány közbeszólt és több versenyt is elhalasztottak. A jelenlegi tervek szerint augusztusban indul a szezon.



A versenyző - aki szimulátorozással tartotta karban a "kéz-szem-láb koordinációját" - hozzátette: az előttük álló csonka szezonban számos ismeretlen tényezővel kell számolniuk a csapatoknak, így véleménye szerint nem is az anyagi háttér lesz majd elsősorban a döntő, hanem hogy milyen a csapatmunka.



A jelenlegi tervek szerint a futamok augusztus végén Csehországban indulnak és november közepén az olaszországi Misanóban lesz az utolsó állomás. A mezőny október 17-18-án a Hungaroringen versenyez.



A kamion Európa-bajnokság tervezett versenynaptára:

Augusztus 29-30.: Most, Csehország

Szeptember 12-13.: Zolder, Belgium

Szeptember 26-27.: Jarama, Spanyolország

Október 3-4.: Le Mans, Franciaország

Október 17-18.: Hungaroring, Magyarország

November 14-15.: Misano, Olaszország