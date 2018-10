FIA ETRC

Elvették Kiss Norbert összetettbeli harmadik helyét

Utolsó hétvégéjéhez érkezett a kamion Európa-bajnokság 2018-as évada. A spanyolországbeli Jaramában jól kezdődött Kiss Norbert és a Tankpool24 hétvégéje, de egy durva és érthetetlen balesettel, majd egy legalább ugyanannyira megmagyarázhatatlan döntéssel drámaivá vált a folytatás. A szombathelyi versenyző esélyei az összetettbeli harmadik hely megszerzésére szinte teljesen elszálltak.



Az időmérőn a második helyet szerezte meg a német csapat Mercedes kamionjával versenyző magyar pilóta, így bizakodva várta a rajtot, hiszen jó esélye volt nemcsak a pontszerzésre, hanem a dobogóra is. Az első futamon viszont előbb egy brutális ütközéssel tették tönkre vetélytársai a kétszeres Európa-bajnok versenyét, majd a bírák egy olyan igazságtalan döntést hoztak, ami után szinte értelmetlenné vált a folytatás is.



“Soha életemben nem éltem még át ehhez hasonlót, pedig a belgiumi hétvége után is ezt mondtam. Hagytam helyet magam mellett belül, egymás mellett mentünk, Antonio Albacete 30-40 centivel volt előrébb, mikor teljesen levezetett a pályáról. A videón látszik, hogy a fehér vonal mellett halad, látszik az is, hogy leszorít, a homokban pedig lehetetlen volt annyira fékeznem, hogy ne menjek neki, amikor visszatérek a pályára. Próbáltam összeszedni a kamiont, megérkezett mögém Adam Lacko, a fehér vonalat négy kerékkel átlépve meglökött, beforgatott a mezőny elé, és többen is nekem jöttek. A versenybíróságon végignéztük a videókat, engem találtak hibásnak, engem büntettek meg, mert meglátásuk szerint szabálytalanul tértem vissza a pályára. Szinte sokkos állapotba kerültem, mert bárki, aki józan ésszel végignézi ezeket a videókat, az látja, hogy egyik eset sem miattam történt” - foglalta össze az eseményeket még a órákkal a történtek után is feldúltan Kiss Norbert.



Érthető, hogy keserűen beszélt a folytatásról is. “A bajnoki harmadik helyről szőtt álmaink egy az egyben odavesztek. Nem szereztem pontot, miközben Albacete és Sascha Lenz is sokat bezsebelt. Sajnálom, hogy így alakult, hogy nem tudtunk összehozni egy jobb eredményt, de ilyen igazságtalanságok mellett, ez egyszerűen lehetetlen. A második versenyről kormányműhiba miatt estünk ki, igazából vasárnap már csak becsületből állunk ki még egyszer. Megpróbáljuk a maximumot nyújtani, hátha lesz valami isteni szerencsénk.”