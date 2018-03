Jázmin

Az AMTS-en mutatja be Európa-bajnoki esélyes versenykamionját az OXXO Hungary Truck Racing Team

2018.03.20

A Jázmin névre keresztelt jármű minden eddigi saját rekordját megdöntve gyorsabb, mint valaha, és dobogós esélyekkel készül a 2018-as Kamion Európa-bajnokságra. A sajtó és a nagyközönség először március 23-25 között találkozhat vele az Automobil és Tuning Show-n.

A fotón az OXXO Hungary Truck Racing Team versenykamionja 2017-ben.

Gőzerővel készül a 2018-as szezonra az OXXO Hungary Truck Racing Team, mely idén ismét a sportág legmagasabb szintű versenysorozatán, a Kamion Európa-bajnokságon fog indulni. A cél nem kisebb, mint hogy harmadszor is megszerezzék az Európa-bajnoki címet. A kétszeres Európa- és angol-bajnok csapat versenykamionja, Jázmin komoly felkészítésen esett át, és már túl van az első teszten is.



- Jázmint télen teljesen felújítottuk, szinte minden alkatrészt kicseréltünk. Az idei első, amolyan funkcionális teszt volt, amelyen azt néztük meg, hogy a szinte alvázig lebontott, majd újjáépített kamion megfelelően működik-e. Fokozatos terhelés alatt teszteltünk két napig, és nemhogy tökéletesen működött minden, de Jázmin gyorsabb is volt a pembrey-i pályán, mint valaha eddig – mondta Ryan Smith, az OXXO Hungary Truck Racing Team pilótája.



A kamion az Angliában végzett teszt után a napokban Magyarországra érkezik, ahol először az Automobil és Tuning Show-n mutatkozik be a nagyközönség előtt. A csapat standja az AMTS egyik legrangosabb, “Magyarok a világ járműgyártásában” elnevezésű tematikus kiállításának tőszomszédságában, a Hungexpo G pavilonjában lesz.



- A további műszaki fejlesztések és a 2018-as, nemzeti színű fényezés éppen a show nyitó napjára készül el. Minden érdeklődőt szeretettel várunk a standunkon! A versenykamionhoz ellátogató és névjegyüket elhelyező látogatók között egy jubileumi csapatpólót sorsolunk ki, amelyen az OXXO Hungary Truck Racing Team összes eddigi versenyjárműve rajta van - mondta Sárosi Brúnó csapatfőnök.