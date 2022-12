A dühös anya azzal büntette a lányát, hogy tövig levágta a haját majd a kamera előtt vallatta a megfélemlített gyereket

Egy dühös anya azzal büntette a lányát, hogy tövig levágta a haját, miközben folyamatosan szidta, amiért inkább a külsejére fordít időt és figyelmet, ahelyett hogy tanulna. A sokkoló videó bejárta az internetet, miután az eredetileg a TikTok-on megosztott klip a Twitterre került, ahol az emberek a helyzet súlyosságáról beszélnek. Az emberek kiakadtak az anya tettein, és a kommentszekcióban szidalmazták őt.



A videón az anya a fegyelmezésről kezd szónokolni, mielőtt hirtelen megragadja lánya befont haját, és egyesével levágja. Másodpercek alatt a lány elveszíti hosszú tincseit. Bár a lány kezdetben tiltakozik, egy idő után elcsendesedik, és szinte úgy tűnik, mintha sokkot kapott volna. A videó felirata: "Az egyik legnehezebb dolog, amit valaha is meg kellett tennem, kizárólag oktatási céllal!"

This mother seems jealous of her daughter to me. In no way would I punish my daughters, especially by cutting their hair pic.twitter.com/nKP4SqbKuK