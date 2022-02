Színes

A Jóbarátok Monicája túltolta a botoxot - ma már bánja az egészet

Courteney Coxot a Jóbarátok Monicájaként ismerte meg a nagyvilág. Pár évvel ezelőttig az egyik legszebb, természetes szépségű hollywoodi színésznő volt, azonban engedett a nyomásnak, és szépészeti eljárásoknak vetette alá magát - írja a Paraméter.



Cox botoxoltatni kezdett, így próbálta leküzdeni az öregedést. Eleinte fel sem tűnt neki, hogy hogyan néz ki a különféle injekciók után, és azt sem, hogy a mimikája is megváltozott. Az, hogy valami nincs rendben az arcával, akkor tudatosult benne, amikor elkezdték őt kritizálni a rajongói egy műsor közben, azt üzenték neki, hogy úgy néz ki, mintha unatkozna, és nem akarna ott lenni. Persze, ez nem volt igaz, a botox volt a ludas, ami megbénította az arcmimikáját.



A színésznő a kritikák után döntött úgy, hogy felhagy a botoxoltatással. Rajongói úgy gondolják, nem is lett volna szüksége semmilyen beavatkozásra, hisz mindig is egy gyönyörű nő volt.



Courteney a Sunday Times Style-nak nyilatkozott a történtekkel kapcsolatban: "Voltak idők, amikor azt mondtam: "Változom. Idősnek nézek ki. És évek óta próbálom üldözni a fiatalságomat. Nem vettem észre, hogy milyen furcsán nézek ki az injekciók miatt" - mondta az interjúban, és hozzátette, megbánta a beavatkozásokat.