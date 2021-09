Híresség

Homár-mangó krémfresch, fésűkagyló-wakame: különleges menüsorral készültek Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea esküvőjén

Szeptember 24-én hivatalosan is egybekelt Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea. A helyszín az Alcsúti Arborétum volt, ahol a Blikk információi szerint nagyjából 300 vendéget fogadott a pár. A sztárfellépő a hírek szerint Rod Stewart volt.



A választék nagyjából akkora volt, mint egy étteremben: több mint 10 féle előétel és leves, rengeteg főétel és desszert került felszolgálásra, de természetesen gyerekmenüvel is külön készültek és az éjféli töltött káposzta és birkapörkölt sem maradt el.



Előételek:

-Homár-mangó krémfresch

-Fésűkagyló-wakame / citrushínár

Polipsaláta

-Szusiválaszték

Kaviár

-Szarvassonkarolád - töksajtkrém

Konfitált libamáj - birsalma-vanília

-Ázsiai wagyubélszín - wontoncsipsz

-Magyar és francia sajtválogatás

-Gyümölcsök

-Salátabár - dresszingek

-Ököruszály-, kakas-, fácánleves, kacsamájas tészta



Főételek:

-Borjú bécsi - sajtos-krémes burgonya

-Őzsült, cékla - sütőtökrizottó

-Lazac, tintahal, polip, kalamataolíva - sült, töltött padlizsán, hollandi mártás

-Lazactortellini, homár, kaviár, homárbisque

-Bélszín, libamáj, demi szósz - szarvasgombás lapcsánka

-Töltött csirkemellfilé - édesburgonya

-Rántott vargánya - remoulade

-Kacsamell - káposztával töltött gombóc

-Karcagi birkapörkölt, pacal - sós burgonya

-Sült zöldségek



Desszertek:

-Macaron lollipop

Toffifee desszert

-Mont Blanc kockadesszert

-Kockadesszert mangó-kókusz

-Nuance eper-tonka

-Dome 4 csokis

-Amareno eckler



A lap közreadott egy fotót is az esküvő menükártyájáról, amelyen a pár által készített logó is látható.