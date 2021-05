Állatvédelem

Olyan történetet osztott meg a Mályi Madármentő Állomás egy kisgólyáról, hogy elsírtuk magunkat

Itt a nyár, minden madár fészkel és fiókákat nevel. Nagy odaadással rendezgetik fészküket és nevelik fiókáikat. Minden költőpár azon ügyködik, hogy minél több egészséges utódot tudjanak felnevelni. A cinegék, rigók, poszáták gondosan építik fészküket és megállás nélkül etetik fiókáikat. A gólyák is már visszatértek Afrikából és az udvarlási ceremónia után költésbe kezdenek. Nem volt ez máshogy Mezőcsáton sem. Jól összeszokott gólyapár tért vissza és kezdte meg a szaporodást és fiókanevelést. Ezen a nyáron 4 tojást produkált a tojó madár, amit sikeresen ki is költöttek.



Mivel ez a nyár nagyon száraz és ínséges volt, mérlegelniük kellett. Vagy minden fióka elpusztul, vagy hoznak egy döntést. Kora hajnal lehetett amikor a hím madár visszatért a fészekhez. Pár harmatgiliszta töltötte meg a nyakát és talán 1-2 pocok, amit nagy nehezen tudott zsákmányolni a közeli kaszálón. Ínséges idők ezek, táplálék alig akad. Beszállt a fészekbe és visszaöklendezte a táplálékot. A fiókák hangos nyivákolással fél másodperc alatt behabzsolták az egészet. Csak egy fióka volt lassú… Csak egy fióka nem evett… Ő volt a legkisebb, ő volt a leggyengébb. Ő volt Dudás.



Testvérei, puha csőrükkel kelepelve köszönték meg a reggelit, míg apjuk elégedetten tekintett le reájuk. Csak Dudás sipákolt tovább kérdően nézett szét, majd gyönge nyakát visszaeresztette a fészek puha bélésére. A tojó csőrével unszolta, lökdöste ide-oda, de Dudás csak halkan meghúzódva feküdt tovább. Anyja csőrébe vette nyakánál fogva felemelte majd többször megrázva visszaejtette a fészekbe. Dudás csak sírt. Anyjától megrémülve próbált feltápászkodni a fészket borító szálak között. Anyja utoljára megemelte és a mélybe vetette.



Dudás 9 métert zuhant. Dudás ekkor már nem sírt. Törékeny testét összezúzva, halkan, életéért küzdve nyöszörgött a kemény sziken. Még hallotta apja kelepelését amint elhagyja a fészket, de azután már csak pihegve ájultan feküdt tovább. Dudás 2 napot tölthetett a fészek alatt. Se élelmet, se folyadékot nem kapott. Napközben a forróság vette erejét, hangyák és legyek borították pihés összetört testét, éjjelente pedig kiszolgáltatottan feküdt a fészek alatt. Nyakát vérző sebek borították, amit anyja éles csőre hasított vékony bőrén.



Harmadnapra jött a segítség. Dudást, egy arra sétáló ember találta meg a fészek alatt. Kihűlt, alig élő kis testét felemelte a földről és hazavitte az addigra haldokló kis gólyát. A Bükki Nemzeti Park őre vette át Dudást és szállította a Mályi Madármentő Állomásra.



Mikor óvatosan kiemelték a dobozból, semmi féle életjelet nem mutatott. Végtagjai és feje élettelenül lógott, teste hideg volt és csapzott. Ott feküdt a kék lepedőn és nem történt semmi. Talán fél perc telt el, amikor egy nagyot sóhajtott.

Azonnal kapott folyadékpótlást, cukrot és vitaminokat. Lassan apránként itatták, de annyi ereje se volt, hogy benne maradjon a folyadék. Betakargatták és meleg helyen, 3 órán keresztül tartották a fejét, hogy ne folyjon ki belőle az, amit megitattak vele. Ott feküdt ájultan, légzését meg- megszakítva nagyokat sóhajtott. Kihűlt, ázott remegő teste oly törékeny volt. Dudás 5 óra után magához tért és sikerült visszamelegíteni. Az első 4 nap nagyon gyönge és esetlen volt, de szép lassan visszatért belé az élet.



Egy hét elteltével Dudás már a többi kis mentett gólyával együtt cseperedett. A nyár további részében nagy odafigyeléssel óvták őt mindentől. Nevét onnan kapta, mert alvás közben is halkan dudahangszerűen szundikált. Dudás a nyár végére egy gyönyörű, egészséges erős gólyafi lett.



Szabadon engedték és most nagyon várják vissza megmentői.



Ha támogatni kívánja a Mályi Madármentő Állomást, a kis betegek gyógyulását és életmentését, akkor ezt adója 1%-ával Ön is megteheti.



Mályi Természetvédelmi Egyesület

Adószám:18408623-1-05