Erőszak

Úgy dobálják a kisgyerekeket, mint a kosárlabdákat az új TikTok kihívásban - videó

So Blueface is promoting a TikTok challenge where you toss an actual baby/toddler away and start twerking



Anything for a crumb of clout I guess pic.twitter.com/jXVC0CFBI0 — Squirt Reynolds 💸 ➐ (@SquirtReynoldss) September 9, 2020

Újabb őrület terjed a TikTok-on: a nyakra-főre megjelenő számtalan videóban embereket láthatunk táncolni kisgyerekekkel, köztük egészen kicsi babákkal, miközben tátogják a Blueface Baby dalát, majd hirtelen kidobják a kicsiket a "képből" miközben az előadó rappeli: "No baby, we can't have the baby. If you don't take this Plan B, b****, it's plan C" - azaz kb. ha nem vetted be az antibébi tablettát (Plan B - B-terv), akkor itt a C terv.



Míg egyes szülők egyértelműen valami puhára dobálták a gyerekeiket, addig mások úgy döntöttek, hogy megmutatják kivételes dobókészségüket, és teljes erejükkel dobálják a babákat, ám sokak nagyon aggódnak a gyermekek egészségéért.



Sok felhasználó erősen kritizálja a kihívásban résztvevő embereket, gondatlanul kockáztatva csecsemőiket a nézettségért.

A new TikTok trend has inspired deranged people to throw their babies off-camera while dancing to a hit rap song for viral fame. pic.twitter.com/3jzGWOnsDw — Black Seraphim (@blackseraphim2) September 22, 2020