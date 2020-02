Tragédia

Engedély nélkül altatták el a fogászaton, végül meghalt a gyermek

Engedély nélkül műtéteket végző orvosok, kamu háziorvosok buknak le szinte heti rendszerességgel Romániában - legutóbb egy nagybányai fogorvosról derült ki, hogy nem is orvos -, most pedig itt egy újabb felháborító, megrázó eset. 2020.02.14 13:52 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szerdán, az esti órákban meghalt egy négyéves kisfiú Pitesti-en, aki kedden kómába esett a fogászaton, ahol altatásban kezelték. Kiderült, hogy altatás után nem sokkal szívrohamot kapott, kórházba szállították, de szerdán délutánra leállt a szíve.



Időközben sajnos kiderült, hogy a fogorvosi kabinetnek nem is volt engedélye teljes altatást alkalmazni…



És akkor a szigorú közegészségügyi hatóság meg is büntette a tulajdonost 20 ezer lejre (wow), az egészségügyi minisztérium is felháborodottan vizsgálódik, a rendőrség meg nyomoz, satöbbi, satöbbi, szóval minden van, ami ilyenkor lenni szokott, csak közben a román egészségügy karjaiban ismét meghalt egy ártatlan lélek.