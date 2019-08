Állati

Megható videó arról, hogy a kutyák tényleg családtagok

A családok rengeteg kutyát és macskát hagynak otthon, amikor elmennek nyaralni, és a legtöbbjükkel senki sem foglalkozik. Egy francia állatvédő szervezet megható kisfilmen keresztül mutatja be, hogy a kutyák milyen szinten családtagnak számítanak, így nagyon nem mindegy, hogyan bánunk velük.



A film készítője, Xavier Giannolli egy kislány és egy kutya kapcsolatán keresztül mutatja be, hogy kutya és gazdája között milyen bensőséges kapcsolat tud kialakulni és, hogy a kutyák igazi családtagként viselkednek.



Megható látni, ahogy együtt nőnek fel és mindent közösen csinálnak. Minden fontos pillanatban ott vannak egymás mellett. Viszont sajnos a kutyák nem élnek örökké, és eljön az idő, amikor búcsút kell vennünk tőlük. A videóban ezt a szakaszt is nyomon követhetjük.



A videó végén egy üzenetet olvashatunk: „Amikor a kutya elhagyja a gazdáját, nem nyaralni megy”.

Forrás: allatbaratok.net