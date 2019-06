Szépség

Csodálatos fotók egy csodálatos emberről egy csodálatos fotográfusnak köszönhetően

"Nagyon szeretek megismerni különleges történeteket, lelkeket. Talán nem erős az a kijelentésem, hogy Brigi volt az elmúlt 10 év legszebb és legőszintébb kihívása számomra" - írta fotósorozatával kapcsolatban a Reka Pavo PhotoDiary Facebook-oldalán Pávó Réka.



Kihívás volt számára, nem a modellje "betegsége" miatt, hanem azért, mert nagyon félt megmutatni magát. Pokk Brigitta ugyanis egy veleszületett rendellenességgel, az Epidermolysis Bullosa-val (EB) született, úgynevezett pillangógyermek. Az EB egy igen ritka, folyamatos hólyag- és sebképződéssel járó, génmutáció okozta örökletes bőrbetegség. A teste minden éjjel fájdalmas hólyagokat termel, amelyet reggelente Édesanyja segítségével kötöznek át és krémeznek be.



"Azt gondolom joga van hozzá, hogy ő is nagybetűs NŐ legyen: hajpánttal, virágokkal, sminkkel (életében először!) és mosollyal az arcán. Fogadjátok szeretettel Brigit, mert én nagyon büszke vagyok Rá!" - írta a fotóművész.



A sorozat hatalmas sikert aratott a közösségi oldalakon, amire Pokk Brigitta így reagált: "Köszönöm Neked, hogy feloldottál rajtam egy béklyót, amit más emberek és én is pakoltam magamra az évek során. Benned hittem, mert tudtam, hogy remek fotós vagy, magamban kevésbé, de ezt egy délután alatt sikerült megváltoztatnod. Szerintem ettől a pillanattól nem fogok már bujkálni, mert ez/ilyen vagyok Én. Hálás vagyok, hogy ráébresztettél (sok mindenre)!"



Nézze meg a csodálatos fotókat: