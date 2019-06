Nem tud belenyugodni a delfin, hogy meghalt a borja - videó

Képtelen belenyugodni borja halálába egy delfinanya, a szomorú küzdelmet videóra is vették. Mindent megpróbál megtenni érte, leviszi a víz alá, felhozza a felszínre, nem tud belenyugodni, hogy csemetéje elpusztult.



Feltételezhetően egy hajócsavar sebesítette meg, amelyet nem élt túl. A kisdelfinek még elég ügyetlenek ugyanis.



Nem ez az egyetlen, hogy egy delfin hasonlóan gyászol és cselekszik, mint egy ember, hiszen rendkívül okos állatokról van szó.

Mother #dolphin not ready to let go of her dead calf and pushing it through the intracoastal waterway.

It's hard to say for sure without examination, but the calf may have been hit by a boat. Please don't assume that because #dolphins are fast that you won't hit them. #sad pic.twitter.com/Le2MAwvPIB