Veszélyes új kihívást indított el Sandra Bullock filmje

Tavaly év végén került fel a Netflixre a Madarak a dobozban című thriller, melyben egy titokzatos erő sorra öli az embereket, akik ránéznek. A főszereplő, akit Sandra Bullock alakít, így kénytelen bekötött szemmel menekülni, például vakon mászkálni az erdőben.



Internetezők sajnos egyből ki is találták a legújabb agyament kihívást, melynek neve BirdBox Challenge. Az a lényeg, hogy bekötött szemmel kell mindenfélét csinálni. A Hollywood Reporter tudósítása szerint volt például olyan, aki így próbált meg robogót vezetni, vagy felmenni a mozgólépcsőn.



A legtöbb próbálkozásnak persze nagy esés lett a vége.



A Netflix most közleményben kérte a rajongókat, hogy fejezzék be. "...kérünk titeket, ne hozzátok veszélyes helyzetbe magatokat a BirdBox-kihívással."

Can't believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don't know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.