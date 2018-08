Szomorú sors várt volna rá, ehelyett felvették az egyetemre Gugut, a gúnárt

A madár Vu asszonyként emlegetett gazdája arra panaszkodott, hogy költözése után nem tudja tovább gondját viselni kedvencének, ám nem szeretné levágni. Gugura, a gúnárra így szomorú sors várt volna, ám megmenekült, ugyanis felvételt nyert egy kínai egyetemre - írja a BBC.



Az egyetem Kína legnépszerűbb közösségi oldalán, a Weibón jelentette be a liba felvételét.



Vu asszony horgászás közben talált Gugura, mikor még csibe volt. Másfél évet töltöttek együtt. Gugu most az egyetem népes madárcsapatának lesz tagja. Happy end.

Quack, quack! A goose received an official admission letter from Shanghai Maritime University after its owner, unable to take care of the bird anymore, asked if the campus goose shed could adopt her pet pic.twitter.com/dZlbsmA2HF