Ünnep

Hetvenegyedik Valentin napját töltötte együtt az auschwitzi túlélő és skót megmentője

Immár 71. a Valentin napot töltötte el együtt az auschwitzi náci haláltábor egyik túlélője és egy skót rohamosztagos katona, aki részt vett megmentésében. 2017.02.15 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A ma már 96 éves John Mackay osztagával megmentette zsidó foglyok menetoszlopát, amint az őrök Auschwitzból egy másik koncentrációs táborba akarták átterelni őket a második világháború vége felé. A menetoszlopban volt egy fiatal magyar nő, a ma 92 éves Edith Steiner is.



A heroikus mentőakció után a katonák a faluban egy kis táncot rendeztek. A tartózkodó John, aki korábban egy olasz hadifogolytáborból szökött meg a líbiai Tobrukban, katonatársát kérte meg arra, hogy kérdezze meg a fiatal nőt, táncolna-e vele. Edith azonban ragaszkodott ahhoz, hogy maga kérje fel, ha táncolni akar vele.



A háború után a fiatal pár 1946 júliusában összeházasodott, Skóciába költözött, családot alapított, és most egy idősotthonban élnek Dundeeben - adta hírül a The Daily Telegraph brit napilap.



Első Valentin napjukat 1946-ban ünnepelték együtt, és azóta minden évben megünneplik a szerelmesek napját. A kezdetektől fogva "szívemnek" szólítják egymást. Az idős pár azt tanácsolja a fiataloknak, hogy legyenek romantikusak egész évben, ne csak február 14-én.



Pamela Shaw, az idősotthon munkatársa elmondta, hogy "John valódi úriember. Mindig azon van, hogy felesége boldog legyen". Egymás iráni rajongásuk mindenkinek nyilvánvaló, akik csak egy kis időt tölt társaságukban - tette hozzá.