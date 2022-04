Kult

17 év után véget ért a Jóban Rosszban

Az utolsó epizódját is leadta a Jóban Rosszban című kórházi sorozatnak a SuperTV2, ezzel tizenhét év után búcsúzott a képernyőkről a széria. Az utolsó részben elvarratlan szálakat is le kellett zárniuk a készítőknek - írja a 24.hu.



Figyelem, spoilerek következnek!



Az utolsó jelenetekben a következő dolgok történtek:



"Eljött az a pillanat, amikor úgy dönthetünk, mind beszállunk abba az autóba, és elmegyünk innen messzire!" - mondja Madár Veronika az egyik utolsó jelenetben, miközben több szereplő arról tanakodik, beszálljanak-e egy autóba, hogy elhagyják a Csillagvirág Klinikát (ezzel picit megidézve a Szomszédok zárását, ott azonban buszba szálltak be). Madár és Barabás Kiss László karakterei végül egy veterán autóba ülnek, majd elhajtanak a klinikáról.



A Gazdag Tibor által alakított dr. Pongrácz Péter pedig szerelmet vall dr. Márton Lucának, akit Antalfi Anett alakított, ezzel záródik a sorozat.



A sorozat Facebook-oldalán a nézők is véleményezték a finálét, nagyon sokan nem voltak megelégedve a látottakkal, voltak, akik egyenesen botrányosnak és semmilyennek tartották a finálét.