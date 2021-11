Gyász

Elhunyt Németh Oszkár, a Fonográf dobosa

Hetvenöt éves korában elhunyt Németh Oszkár, a Fonográf dobosa, a Tolcsvay-trióból is ismert zenészt vasárnap reggel érte a halál - tudatta a zenész családja hétfőn az MTI-vel.



Németh Oszkár (1946-2021) pályáját a hatvanas években roadként kezdte, dobosként a Tolcsvay-trióban lett ismert, majd az 1973 szilveszterén Szörényi Levente, Bródy János, Tolcsvay László, Móricz Mihály, Szörényi Szabolcs közreműködésével megalakult Fonográf együttes tagja volt. A nyolcvanas évtizedben övé volt a legendás Fonográf lemezbolt a Nyugati pályaudvarnál - olvasható a hardrock.hu weboldal életrajzában.



Játszott Koncz Zsuzsával, feltűnt Zorán kísérő zenekarában is, valamint vendégzenészként szerepelt annak 2002-ben megjelent Zorán című lemezén. Ezen kívül játszott az Alfonz kalandjai, a Bojtorján együttessel és Bródy Jánossal is.



Szörényi Levente első szólólemezén és az István, a király lemezen szintén ő dobolt. A Fonográf együttes megszűnte után Móricz Mihály gitárossal megalapította a N. O. coM.M.ent együttest.



Temetéséről később intézkednek.