David Guetta százmillió dollárért eladta katalógusát a Warner Musicnak

A francia sztárzenész olyan slágerekért felel, mint a Titanium, az I Got A Feeling vagy a Hey Mama. 2021.06.18 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

David Guetta százmillió dollárért (29,7 milliárd forintért) eladta katalógusát a Warner Musicnak, az egyezség jövőbeli felvételeire is vonatkozik - adta hírül a BBC online kiadása.



A francia sztárzenész olyan slágerekért felel, mint a Titanium, az I Got A Feeling vagy a Hey Mama.



Guetta a 21. századi pop és dance zene egyik legnagyobb alakja. Az 52 éves zenész 50 millió lemezt adott el, zenéjét több mint 14 milliárdszor streamelték. Olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Rihanna, Bruno Mars, Justin Bieber, a The Black Eyed Peas, Nicki Minaj és Sia.



Karrierjét dj-ként kezdte Párizsban és Ibizában, nevét David Bowie Heroes című számának feldolgozásával ismerte meg a világ.



A kétszeres Grammy-díjas Guettának nagy szerepe volt a modern popzene formálódásában, megismertette Amerikával az európai dance zenét.



"Ritka, hogy egy művész ne csak meghatározzon egy műfajt, de át is alakítsa azt. David már két évtizede így tesz" - mondta Max Lousada, a Warner Music vezetője.



A zeneipar történetében példátlan katalógusfelvásárlási hullám indult el az elmúlt időszakban.



A Hipgnosis Songs Fund nevű cég megszerezte Neil Young katalógusának felét, valamint a Fleetwood Macből ismert Lindsey Buckingham, a producer Jimmy Iovine és Shakira katalógusát. Korábban már hozzá került a Timbaland, Chrissie Hynde, a Wu-Tang Clan RZA-ja, a Blondie, Barry Manilow, Jeff Bhasker és még sokan mások.



Paul Simon a Sony Music Publishingnak adta el zenei katalógusát, a Universal Music Group Bob Dylan dalait szerezte meg. A vásárlások részleteiről a zenészek és a vállalatok többsége nem hozta nyilvánosságra a pénzügyi részleteket.