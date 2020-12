Kultúra

Karácsonyi dalok Európáért címmel mutat be koncertfilmet az M5

A filmben a magyar, a lengyel és a ruszin nép vallásos karácsonyi népi énekei hangzanak el mai feldolgozásban.

Karácsonyi dalok Európáért címmel mutatnak be karácsonyi koncertfilmet Angelika Korszynska-Górny lengyel zeneszerző Három nemzet karácsonya című lemezéből vasárnap 13.40-kor az M5 csatornán, valamint a Képmás Magazin felületein.



A filmben a három nép - a magyar, a lengyel és a ruszin nép - vallásos karácsonyi népi énekei hangzanak el mai feldolgozásban. A dalokat Angelika Korszynska-Górny tizenkét tagú lengyel zenekara kíséri - közölte a program kommunikációjával foglalkozó cég az MTI-vel.



A magyarországi bemutatón vendégként Petrás Mária erdélyi csángó népdalénekes, valamint Varga Gabriella színművész is énekel. A dalok között Szent II. János Pál pápa és Esterházy János gondolatai hangzanak el Európáért és Közép-Európáért, Varga Gabriella és Trill Zsolt tolmácsolásában. A karácsonyi koncertfilm rendezője Csányi János Jászai Mari-díjas rendező, producer.



Az Angelika Korszynska-Górny lengyel zeneszerző Három nemzet karácsonya művét alapul vevő karácsonyi koncertfilm helyszíne az egri Páduai Szent Antal-templom. Az ünnepi filmet vasárnap 13.40-kor mutatják be az M5 csatornán, valamint a Képmás Magazin felületein.



A koncert Angelika Korszynska-Górny kárpátaljai magyar-ukrán származású, Lengyelországban élő lengyel zeneszerző Három nemzet karácsonya című lemezének bővített feldolgozása.