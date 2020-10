Kultúra

John Lennon emlékére kék színben világít az Empire State Building

John Lennon emlékére kék színben világít a New York-i Empire State Building: az 1980-ban megölt világhírű zenész pénteken lenne 80 éves.



Az épületen emellett a békejel is láthatóvá vált péntekre virradó éjjel.



Az 1940-ben Liverpoolban született zenész a Beatles zenekarral, majd később szólózenészként is a zene történelmének meghatározó személyisége volt. John Lennont negyven éve, 1980. december 8-án, manhattani lakása előtt lőtte agyon Mark Chapman. A zenész és felesége, Yoko Ono éppen a limuzinjukból szálltak ki, amikor Chapman öt lövést adott le a neki háttal álló Lennonra, akit négy golyó talált el, és a helyszínen belehalt a sérüléseibe.



Chapman azóta is börtönben van.