Kultúra

Az autós mozikban bemutatott filmek is nevezhetők az Oscar-díjra

2020.10.08 16:53 MTI

Az autós mozikban bemutatott filmek is nevezhetők az idei Oscar-díjra - közölte csütörtökön az amerikai filmakadémia.



A testület már áprilisban bejelentette a 93. díjátadóra vonatkozó változtatások egy részét. Ezek értelmében a moziban nem forgalmazott, kizárólag streamingszolgáltatással bemutatott filmek is nevezhetők, amennyiben bizonyos határidőn belül feltöltik őket az Academy Screening Room elnevezésű platformra - olvasható a Variety című filmes portálon.



A filmszínházakban debütáló alkotások esetében teljesülnie kell, hogy legalább hét napig műsoron kell lenniük a nevezési feltételekben foglalt hat város - Los Angeles, New York, San Francisco, Chicago, Miami vagy Atlanta - valamelyikében, legkevesebb napi három vetítéssel.



A most bejelentett változtatás szerint azok a filmek is nevezhetők, amelyeket ezen városok autós mozijaiban mutatnak be, ugyanakkor esetükben elegendő a napi egy vetítési időpont.



A 93. Oscar-gálát 2021. április 25-én rendezik meg Los Angelesben.