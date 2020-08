Franciaország egyik legjelentősebb bigbandje az Opus Jazz Clubban

Kultúra

Franciaország egyik legjelentősebb jazz nagyzenekara, az Orchestre National de Jazz ad koncertet a budapesti Opus Jazz Clubban szeptember 12-én. 2020.08.22 21:30 MTI

Műsorával a bigband Ornette Coleman szellemét idézi meg, hűen a legendás free jazz szaxofonos szabadságához: erőteljes groove-okkal, elektronikus effektekkel, merész, korszerű hangszerelésekkel - közölte az MTI-vel az Opus Jazz Clubnak otthont adó Budapest Music Center (BMC).



A közlemény emlékeztet: Ornette Coleman zenéje mélyen gyökerezik a déli, amerikai bluesban, ami olyan szabad és gondtalan jazzhangzást eredményez, amelynek dallamai a pillanat élénk, lírai ünneplését szolgálják.



Coleman műfajtól függetlenül zenésznagyságok sorát inspirálta Lou Reedtól John Zornig, Leonard Bernsteintől David Cronenbergig, Yoko Onótól Patti Smith-en át egészen Pat Metheny-ig.



"Rendkívül kommunikatív zenéje könnyen hozzáférhető, hiszen ez a kollektív zenei szabadság nyelve" - közölte a BMC, hozzátéve: ezt szeretné megosztani a közönséggel Franciaország vezető big bandje, a Frédéric Maurin művészeti vezetésével működő Orchestre National de Jazz a 2019 tavaszán született Dancing in Your Head(s) című műsorral.



Az Opus Jazz Clubban hallható programban az amerikai szaxofonista munkássága Fred Pallem hangszerelései révén mutatkozik meg új fényben. "Elektronikus effektek, erőteljes fúvószólamok és a ritmusszekció borotvaéles játéka jellemzi a Dancing in Your Head(s) koncerteket, amiben Ornette Coleman különböző alkotói periódusaiból hallhatunk darabokat - kiegészítve olyan, hasonlóan innovatív és kötöttségektől mentes zenészek kompozícióival, mint Julius Hemphill, Eric Dolphy vagy Tim Berne" - áll a BMC közleményében.