Koronavírus

Itt a lista: Ákos, Rúzsa Magdi és a Quimby is a raktárkoncertes fesztiválzenekarok között

A koronavírus-járvány megfékezésére hozott korlátozások miatt - sok más terület mellett - a szórakoztatóipar, ezen belül a zeneipar is nagyon nehéz helyzetbe került. 2020.08.13 07:53 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kilencven zenekar nevét hozták nyilvánosságra azok közül, amelyek a fesztiválszervezők javaslatai alapján raktárkoncertet tarthatnak, ezáltal anyagi támogatáshoz jutva abból az 5,3 milliárd forintból, amit a kormány a zenészek és a háttérembereik megsegítésére különített el - írja a Blikk.



Mint ismeretes, a kormány nemrég 5,3 milliárd forintot különített el a koronavírus-járvány megfékezése érdekében hozott korlátozó intézkedések miatt nehéz helyzetbe került zenészek és háttérembereik; továbbá 2 milliárd 120 millió forintot a rendezvény-, illetve fesztiválszervezők támogatására. A keretből hamarosan úgynevezett raktárkoncert-sorozat indul, mely során 150 produkció juthat kiemelt összeghez (maximum 15 millió forinthoz), kárpótolván a bevételkieséseket.



A kiválasztás három kategóriában történik: a fesztiválzenekarok esetében Lobenwein Norbert, az "élő legendákéban" Rózsa István, míg népzenészekében Pál István tesz javaslatot.



A hírek szerint a fesztiválszervezők listája alapján az alábbi zenekarok szerepelnek: 30Y, A kutya vacsorája, Ákos, Alvin és a Mókusok, Analog Balaton, Anna & The Barbies, Aurevoir, AWS, Bagossy Brothers Company, Belau, Bëlga, Besh O Drom, Blahalouisiana, Bohemian Betyars, Brains, Budapest Bár, ByeAlex és a Slepp, Carson Coma, Cloud 9+, Colorstar, Csaknekedkislány, Deep Glaze, Depresszió, Dope Calypso, Dorothy, Elefánt, Erik Sumo Band, Fatal Error, Felső Tízezer, Fish!, Follow The Flow, Fran Palermo, Hangácsi Márton, Hétköznapi Csalódások, Honeybeast, Horváth Tamás, Hősök, Intim Torna Illegál, Irie Maffia, Ivan & The Parazol, Jazzékiel, Jetlag, Jónás Vera Experiment, Junkies, Kalapács, Kiscsillag, Konyha, Lazarvs, Leander Kills, Lóci játszik, Margaret Island, Mary Popkids, Middlemist Red, Moby Dick, Mordái, Mörk, Mulató Aztékok, Müller Péter Sziámi and Friends, New Level Empire, Ocho Macho, Ohnody, Paddy & the Rats, Pál Utcai Fiúk, Pannonia Allstars Ska Orchestra, Parno Graszt, Péterfy Bori & Love Band, Platon Karataev, Pokolgép, Punnany Massif, Quimby, Random Trip, Ricsárdgír, Road, Rúzsa Magdi, Saya Noé, Skeemers, Slow Village, Soulwave, Sör és Fű, Supernem, Szabó Balázs Bandája, The Biebers, The Qualitons, Trillion, USEME, Vad Fruttik, Wellhello, Yesyes, Zagar, Zorall.



Az eredetileg 40-50 férőhelyesre tervezett listába azok a formációk fértek fel, amelyek kettő vagy annál több fesztiválra kaptak volna idén meghívást.