Húsz magyar vígjáték lesz ingyenesen elérhető a magyar film napja alkalmából

Nyolc évtized húsz magyar vígjátékát teszi ingyenesen elérhetővé online a Nemzeti Filmintézet (NFI) a magyar film napja alkalmából csütörtöktől 10 napon át a magyarfilmnapja.hu oldalon. 2020.04.29 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Május 20-ig ingyenesen elérhető lesz többek között a Hyppolit, a lakáj, a Meseautó, minden idők legnézettebb magyar filmje, a Mágnás Miska, a Liliomfi, a Mici néni két élete, a Roncsfilm és A legényanya című vígjáték is - olvasható az NFI tájékoztatójában.



Teljeskörűen felújítva és digitalizálva lesz látható a szocializmus szimbólumává vált A tanú, a 90-es évek egyik legnagyobb közönségsikere, a Csinibaba és a Moszkva tér című generációs kultfilm is.



Mint írják, az NFI Filmarchívum munkatársai a magyar film különféle korszakaiból, nyolc évtized kiemelkedő magyar vígjátékaiból válogattak. A vígjátékokban feltűnnek a magyar film örök nevettetői és legendás arcai köztük Bodrogi Gyula, Bujtor István, Dajka Margit, Eperjes Károly, Esztergályos Cecília, Garas Dezső, Gálvölgyi János, Gobbi Hilda, Kabos Gyula, Kállai Ferenc, Kern András, Kiss Manyi, Koncz Gábor, Latabár Kálmán, Mucsi Zoltán, Őze Lajos, Pásztor Erzsi, Pécsi Ildikó, Perczel Zita, Pogány Judit vagy Reviczky Gábor.



2018 óta ünneplik április 30-án A magyar film napját. Ezen a napon mutatták be 1901-ben A táncz című első magyar filmet, Zsitkovszky Béla rendezésében. A magyar filmművészet megszületése óta eltelt közel 120 év minden időszakában nagy számmal voltak jelen olyan kiemelkedő tehetségű filmalkotók, akik maradandó munkáikkal világhírűvé tették a magyar filmet és a magyarországi filmgyártást. Április 30-án őket és a magyar filmet ünnepeljük - írták a tájékoztatóban.



A magyar film napja rendezvénysorozathoz tavaly már több mint száz saját szervezésű programmal - közös mozizás, beszélgetések, közönségtalálkozók, filmzene koncertek - csatlakoztak a résztvevők. Mozikban, filmklubokban, iskolákban, könyvtárakban, művelődési központokban, valamint szórakozóhelyeken is voltak országszerte filmes programok, és a nagy sikerű kezdeményezéshez világszerte csatlakoztak a magyar intézetek, konzulátusok, nagykövetségek is. Idén a járványhelyzetre való tekintettel az ünnepi mozizás digitálisan folytatódik.