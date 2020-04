Koronavírus

Mága Zoltán is otthon maradásra kér mindenkit

Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész arra kér mindenkit, hogy aki teheti, maradjon otthon, valamint arra buzdítja a munkaadókat, hogy kövessék példáját, tegyenek meg mindent kollégáikért. 2020.04.06 11:13 MTI

A hegedűművész arra szólítja fel a hasonló vállalkozásokat, egyesületeket, hogy ameddig lehetőség van rá, utalják el a járandóságokat a munkavállalóknak - közölte a Mága Zoltán Iroda hétfőn az MTI-vel.



"A zenekarunk igazgatójával egyeztetve szeretném tájékoztatni a munkaviszonyban foglalkoztatott zenész kollégáinkat, hogy mindenki határidőre megkapja a munkabérét" - olvasható a közleményben, amely kitér arra is, hogy mivel a következő időszakban bevételre, jegyeladásokra nem számíthatnak, "a saját anyagi tartalékaimból tudom csak fedezni az irodai alkalmazottak, a szimfonikus és cigányzenekar művészeinek munkabérét, ameddig bírom."



Mága Zoltán kiemelte: "Most, a bajban szolidaritást, empátiát kell mutatnunk, gyakorolnunk. Éppen ezért arra kérek minden munkaadót, hogy a jelen helyzetben is minden rendelkezésre álló eszközzel segítse munkatársait."



A közleményben a művész arra buzdít, hogy mindenki maradjon otthon, kövesse és tartsa be az Operatív Törzs előírásait, intézkedéseit.