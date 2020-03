Programajánló

Tokaji Március Nagykóstoló Budapesten

Csaknem hatvan tokaj-hegyaljai pincészet mintegy 160 borával, külön aszúteremmel és minikurzusokkal várja a közönséget a Tokaji Március Nagykóstoló szombaton a budapesti Corinthia Hotelben. 2020.03.11 22:30 MTI

A Winelovers által szervezett tematikus nagykóstolón Tokajtól Mádon és Erdőbényén át Sárospatakig a borvidék vezető termelői azt mutatják meg, hogy hol tartanak most a száraz és késői szüretelésű borok, a szamorodni és az aszú.



A szervezők közleménye szerint a nagykóstoló nem csupán borstílusok, de szőlőfajták tekintetében is széles áttekintést nyújt Tokaj-Hegyalja kínálatából. A borvidéken engedélyezett mind a hat szőlőfajta - furmint, hárslevelű, sárgamuskotály, kövérszőlő, kabar és zéta - képviseltetni fogja magát fajtaborként vagy házasításban. Kiemelt szerepet kap természetesen a furmint, ez a szőlőfajta ugyanis az utóbbi időkben végérvényesen betört a nemzetközi piacokra és elismerést szerzett az egész hazai ágazatnak - emlékeztetnek a szervezők.



Mint kiemelték, a tokaji aszú az őt megillető exkluzív környezetben mutatkozik be: a vendégek külön aszúteremben térítés ellenében választhatnak a kínálatból és nyugodt körülmények között ízlelgethetik kedvenceiket.



A kóstolás mellett a rendezvény komoly hangsúlyt fektet a borral kapcsolatos edukációra is: az érdeklődők 30 perces, ingyenes pop up kurzusokon szerezhetnek ismereteket egy-egy aktuális témával kapcsolatban.



A szervezők közölték, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezésként az idei kóstolón több óvintézkedést is bevezetnek.



A rendezvény részletes programja és kiállítói listája a https://wineloversrendezvenyek.hu/tokaji-marcius honlapon található meg.