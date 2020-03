Programajánló

Pénteken kezdődik a 18. Békéscsabai Tavaszi Fesztivál

Nemzetközi szinten elismert előadók és helyi művészek lépnek fel a 18. Csabai Tavaszi Fesztiválon március 13. és április 18. között a Csabagyöngye Kulturális Központban és társintézményeiben. 2020.03.10 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az évről évre mintegy tízezer érdeklődőt vonzó összművészeti fesztivál hagyományosan minden korosztálynak, minden érdeklődési körnek kínál programokat - szerepel a rendezvény honlapján.



A több mint egy hónapon át tartó rendezvénysorozat nyitóeseménye március 13-án lesz, amikor a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar és a Magna Cum Laude közösen áll színpadra; a közönség külön erre az alkalomra hangszerelt Magna-számokat is hallhat majd.



A komolyzene kedvelői számára március 20-án a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar és Tóth Péter zongoraművész estje; április 6-án a Békéscsabai Bartók Béla Vegyeskar; 7-én a Budapesti Fesztiválzenekar; 8-án pedig Hajtmann Ildikó és Vozár M. Krisztián Edith Piaf-estje szolgál zenei csemegével. Április 14-én a Csaba Big Band funky és jazz hangszerelésű LGT-számokat ad elő.



A könnyűzene kedvelői is válogathatnak a kínálatból: március 21-én a Kowalsky meg a Vega; az április 4-i VIII. Tavaszköszöntő rockesten a 30 éves Akela, a Palmetta, az Alkohol és az Emberöltő zenekarok lépnek fel. Április 10-én a főként Johnny Cash számokat játszó Nyughatatlan 10 éves jubileumi koncertjére; 11-én a Depresszió lemezbemutató koncertjére; 17-én pedig a Hobo 75 jubileumi nagykoncertre kerül sor.



Különlegesség, hogy április 2-án mintegy nyolcvan megyei gitáros zenél majd közösen a kék színben ragyogó kulturális központban az autizmus világnapja alkalmából.



Március 19-én a L'art Pour L'art társulat Ember a falvédőről című előadása lesz látható. Április 3-án Marie Jones Kövek a zsebben című darabja kerül színre, amely egy film forgatásának kulisszái mögé kalauzolja a nézőket úgy, hogy a forgatáson megforduló összes karaktert Rudolf Péter és Kálloy Molnár Péter kelti életre.



Kiállítások is lesznek, a nyitó napon a Független Alkotók Művészeti és Művelődési Egyesülete tárlata nyílik meg, március 18-tól pedig a barokkot kortárs kontextusba helyező Ördög Noémi-kiállítást tekinthetik meg az érdeklődők ingyen. Ugyancsak ingyenes lesz Borbás Marcsi új könyvének, valamint A kifutók veszélyei - A divatipar és az evészavarok című kötetnek a bemutatója.



A Békéscsabai Tavaszi Fesztivál programsorozatot április 18-án a Leander Kills/Amigod koncert zárja.



A digitális programfüzet a www.csabagyongye.com oldalon érhető el.