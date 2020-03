Programajánló

Nárciszünnep lesz Kaposváron

A somogyi megyeszékhely turisztikai szezonnyitójaként számon tartott eseményt március 28-án tartják a Rippl-Rónai Emlékházban és Látogatóközpontban, valamint annak parkjában.

Koncertekre, kézműves foglalkozásokra és előadásokra is várják az érdeklődőket a kaposvári Nárciszünnepen, a somogyi megyeszékhely turisztikai szezonnyitójaként számon tartott eseményt március 28-án tartják a Rippl-Rónai Emlékházban és Látogatóközpontban, valamint annak parkjában.



A hetedik alkalommal meghirdetett fesztivál látogatói amellett, hogy piknikezhetnek, megcsodálhatják a helyszínen nyíló nárciszok ezreit, kosarat fonhatnak, nemezelhetnek, kerámiaedényt és népi hangszert készíthetnek, egy speciális szemüveg segítségével Rippl-Rónai József Szobarészlet című festményében barangolhatnak, ügyességüket pedig hagyományőrző játszótéren is próbára tehetik - derül ki a szervező Rippl-Rónai Múzeumnak az MTI-hez eljuttatott tájékoztatójából.



Kiemelték: a Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium diákjainak közreműködésével tavaszi installációk készülnek, Rippl-Rónai József (1861-1927) festőművész korának hangulatát a Compass Egyesület szervezésében korhű ruhákban sétáló és a látogatókkal szívesen fotózkodó hölgyek, urak idézik meg.



A színpadi produkciók sorában Nemes László Erdőn-mezőn barangoló című interaktív zenés bábelőadása, a Takács Amarilla Táncstúdió ovis táncosainak produkciója, a Hangoló Zenés Gyermekszínház Fákban rejlő kincseink című darabja látható, majd a Dióbanda Zenekar és a Barackmag Együttes ad koncertet - írták.



Kitértek rá, hogy a látogatóközpontban kiállított tárgyak tárlatvezetéssel is megtekinthetők, de az épületbe azokat is várják, akik a méhészet, a pálinkafogyasztás hagyományai iránt érdeklődnek, vagy kíváncsiak Vig Károly professzor Légycsapóval a világ múzeumaiban című és Horváth János Milán Andrássy-ebédlőről szóló előadására.



A kaposvári belváros és az emlékház között kisvonat, továbbá helyi járat is közlekedik, amelyet térítésmentesen vehetnek igénybe a fesztiválra látogatók.



Rippl-Rónai Józsefnek haláláig volt otthona a Nárciszünnepnek helyet adó Róma-hegyi villa és annak kora tavasszal nárciszokkal díszített parkja. A művész a pajtaépületből átalakított műteremben alkotott, galambokat, méheket, szarvasmarhákat tartott, és volt egy szamara is, amelynek a kaposvári sétálóutcán is emléket állítottak.



A nárciszokat szerető festőművész körül nagy élet zajlott, a ma már emlékházként működő épületben a magyar irodalom olyan hírességeit látta vendégül, mint Ady Endre vagy Móricz Zsigmond. Az 1868-ban épült emlékház és a park 2012-ben megújult, rekonstrukciójára pályázati forrásból 240 millió forintot költött a Somogy megyei és a kaposvári önkormányzat.