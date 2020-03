Programajánló

EFOTT - Jön a Kshmr és dj-szettel a Pendulum is

Az amerikai dj-producer Kshmr, valamint a dj-szettel érkező ausztrál Pendulum is fellép az idei EFOTT-on, amelyet Sukorón rendeznek meg július 15-től 20-ig. 2020.03.05 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az indiai és amerikai felmenőkkel rendelkező 31 éves elektro house előadó, Kshmr (Niles Hollowell-Dhar) a Like a G6 című dallal lett ismert 2010-ben, dolgozott együtt Martin Solveiggel, Tiëstóval, Selena Gomezzel, Sean Paullal, Robin Thickkel is, közreműködött Dvbbs és Borgeous közös világslágerében, a 2013-ban született Tsunamiban.



Kshmr fellépett a Balaton Soundon (2017, 2019) és a Szigeten (2018) is. Még többször járt már Magyarországon az ausztrál-brit drum and bass duó, a Pendulum, amely 2016-hoz hasonlóan újra dj-szetjét fogja előadni az EFOTT-on. A Pendulumból ismert Rob Swire és Gareth McGrillen elektro house projektet is működtet Knife Party néven.



Szerdán a hazai könnyűzenei színtérről is bejelentettek számos idei fellépőt, így a Bagossy Brothers Companyt, a Kiscsillagot, a 30Y-t, az Anna and the Barbiest, a Péterfy Bori & Love Bandet vagy az EFOTT-on először fellépő hiperkarmát. Dj-szettet mutat be Sukorón Yamina, Metzker Viktória, Andro, a Drop the Cheese, Joerjunior, Dj Lennard, Peter Jabin, Pixa, a Stadiumx, a UVCT azaz Jumodaddy és Wonda, illetve Willcox.



A szervezők már korábban közölték, hogy az idei EFOTT egyik fő fellépője az egyik legismertebb amerikai rapper, Flo Rida lesz.