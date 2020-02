Kultúra

Megkezdődött a velencei karnevál

A Canal Grande csatornáján rendezett hajós felvonulással vette kezdetét az idei velencei karnevál szombat este, amely Játék, szerelem, bolondság címmel több százezer látogatót vár február 25-ig. 2020.02.09 10:56 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Húszezren tolongtak a velencei rakpartokon, ennél is többen a csatornákra néző ablakokban, teraszokon és tetőkön a farsangi időszakot megnyitó esti hajós felvonuláson. A kivilágított hajók, az óriás világító gömbök és a palotákra vetített fényjáték szokás szerint csodálatos hangulatot teremtett a velencei karnevál első estéjén. Több mint háromszáz jelmezes artista vett részt a vízen mozgó farsangnyitó előadáson.



Vasárnap délelőtt a szintén hagyományos nappali hajós menet következett a velencei gondolákkal az élen. A menetet az óriáspatkánnyá átalakított első ladik vezette: a papírból készített patkány a vízen élő Velence városa és a tréfás karneváli időszak jelképének számít.



Hétköznap ezer, hétvégenként több tízezer látogatót vár a velencei önkormányzat. Luigi Brugnaro polgármester a karnevált megnyitó nemzetközi sajtótájékoztatón az MTI-nek elmondta, hogy az idei farsangot a városvezetés, az idegenforgalomban dolgozók és a velencei lakosok is "újjászületésként" élik meg: a november 12-i rendkívüli árvíz után, amikor 187 centiméteren az utóbbi száz év második legmagasabb vízszintjét mérték, és az új koronavírus miatti félelem közepette ugyanis az utóbbi hetekben jelentősen visszaesett az ilyenkor megszokott látogatók száma.



A február 25-re eső húshagyó keddig Velencében 150 farsangi program követi egymást nemcsak a történelmi városközpontban, hanem majdnem minden szigeten, múzeumban, színházban egészen a szárazföldi Mestréig. Sokan csak a Szent Márk téren sétálnak egyet a jelmezesek, álarcosok színes sokaságát fényképezve, mások házilag készített vagy bérelt kosztümben érkeznek. A szállodákban és palotákban bálokat rendeznek, amelyek között a legpompásabbnak az úgynevezett Dózse-bálja számít, ötszáz válogatott vendéggel az egész világból.



A polgármester tájékoztatója szerint a karneválra érkezők teljes biztonságra számíthatnak. A város több száz pontját videokamerák ellenőrzik, valamint a tömeg létszámát és mozgását is elemzik - túltelítettség esetén különböző útvonalakra terelik az embereket. A Szent Márk térre egyszerre mintegy 20-25 ezer embert engednek be. A készültség ellenére a szombat esti farsangnyitóra érkezett tömeg miatt több ponton mozdulni sem lehetett, várakozni kellett, miközben a sárga mellényes szervezők terelni igyekeztek az embereket.



A biztonságot növeli az is, hogy civilbe öltözött rendőrök vegyülnek el a turisták között és szükség szerint azonnali beavatkoznak, illetve kiszűrik a zsebtolvajokat és a drogkereskedőket.



A legtöbb látogatót a következő hétvégén várják, február 16-án az Angyal repülésére, amikor a Szent Márk téri harangtorony tetejéről Velence legszebb lánya ereszkedik le kötélen.