Kult

Exkluzív szilveszteri adással tér vissza a Szomszédok

20 évvel ezelőtt, 1999. december 30-án került adásba a Szomszédok sorozat 331., egyben utolsó epizódja. A Szomszédok kultusza azóta is virágzik, még az egészen fiatalok körében is népszerű, aktívak a rajongói fórumok, mémek születnek és a közösségi médiában idézik a régi nagy poénokat, mondatokat.



A produkció készítői a 20. évfordulóra forgattak egy különleges Emlékadást, a 332. epizódot, amely egy 25 perces rendhagyó riportfilm a főbb szereplőkkel (Nemcsák Károly, Ivancsis Ilona, Trokán Péter, Fehér Anna, Frajt Edit és Pásztor Erzsi).



Az Emlékadásban a régi forgatások olyan exkluzív felvételeit is bemutatják, amelyek még soha nem kerültek adásba, köztük számos humoros jelenettel, amelyek a forgatások hangulatát adják vissza.



A film december 31-én este 21:30-tól látható a Life TV műsorán.