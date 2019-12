Programajánló

Advent - Idén is megnyílik a Mézeskalácsfalu Vácrátóton

Az adventi időszakban idén is felépül Vácrátóton a mesebeli Mézeskalácsfalu, amelyet a Mindenki karácsonya elnevezésű rendezvényen lehet majd megtekinteni december 14-én, jövő szombaton - tájékoztatta Spiegelhalter László polgármester az MTI-t.



Elmondta, hogy a mézeskalács házak mellett idén első alkalommal elkészült mézeskalácsból a Mikulás csokigyára is, továbbá megformáztak a világ száz csodája közül néhányat. Emellett megelevenedik Jancsi és Juliska története és sok más érdekesség.



Kiemelte, hogy a Mézeskalácsfaluban idén is megtekinthetők olyan szentföldi nevezetességek, mint például Salamon király temploma.



A polgármester beszámolt arról is, hogy a Mézeskalácsfalu épületeit, alkotóelemeit az elmúlt három hétben sütötték meg a helyiek 50 kilogramm lisztből, 15 kilogramm mézből, 40 kilogramm cukorból és 250 tojásból.



Spiegelhalter László hozzátette, hogy a felépülő Mézeskalácsfalunak a helyi plébánia ad otthont, ahol első alkalommal december 13-án, pénteken délután, majd szombaton és vasárnap egész nap várják a látogatókat.



A főtéren mindeközben szombaton a Mindenki karácsonya elnevezésű rendezvényen is részt vehetnek az érdeklődők. A Mézeskalácsfalu figuráit egyébként jótékonysági céllal értékesítik, a bevételből a helyi óvodát támogatják - tette hozzá.