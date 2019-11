Programajánló

Természetes italok és ételek fesztiválja a Bálnában

Több mint 40 magyar és külföldi termelő mintegy 150 természethű bora lesz kóstolható a 9. Mitiszol? fesztiválon szombaton a Bálna Budapest épületében, ahol számos, organikus alapanyagokat használó gasztrokiállító is várja a látogatókat. 2019.11.15 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Új helyszínen és számos új kiállítóval jelentkezik idén Magyarország és a régió egyetlen organikus, biodinamikus és natúr borkóstolója - közölték az MTI-vel a szervezők.



Az első években Terra Hungarica Borszalon néven megrendezett Mitiszol? fesztivál azzal a céllal indult, hogy a természet- és tájhű gazdálkodásra törekvő, Kárpát-medencei birtokokat tömörítő Terra Hungarica szervezethez csatlakozott termelőket mutassa be egy "emberléptékű" sétáló kóstolón. A rendezvény a kezdetek óta jelentősen bővült, és immár hasonló szellemiségben dolgozó külföldi - idén osztrák, olasz, francia, spanyol és csehországi - pincészeteket is vendégül lát.



Lehetőség lesz azonban más organikus termékek kóstolására is: a látogatók pálinkákkal, ginekkel, specialty kávékkal, kisüzemi sörökkel, szörpökkel, gyümölcslevekkel, természetes ivóvizekkel, sőt még kozmetikumokkal is találkozhatnak.



A természethű borok és egyéb italok mellett organikus alapanyagokból, adalékok nélkül készült ételeket is kóstolhatnak majd az érdeklődők, akik külön jeggyel három workshopon is elmélyíthetik az organikus borokkal kapcsolatos tudásukat.